Primul bebeluș confirmat cu Omicron la Pitești Un bebeluș de numai un an a fost confirmat cu COVID-19. Acesta este cel mai tanar pacient din Romania cu Omicron. In prezent, este internat cu mama lui la Spitalul de Pediatrie din Pitești. „In momentul de fața starea copilului este stabila, nu ridica probleme, are o forma ușoara spre medie și mai necesita cateva zile de spitalizare. Nu prezenta simptome in plus fața de cele cunoscute”, a declarat Tudor Ionescu, managerul instituției. Se presupune ca mama copilului ar fi infectata cu aceeași tulpina, insa acest lucru va fi stabilit cu exactitate abia dupa ce vor fi primite rezultatele testelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș in varsta de un este cel mai tanar pacient din Romania infectat cu noua varianta Omicron a coronavirusului. Copilul, dar și mama sa, in varsta de 22 de ani, au fost confirmați pozitiv cu varianta Omicron. Ambii sunt internați la Spitalul de Pediatrie Pitești, iar starea lor de sanatate este…

- Un bebeluș in varsta de un an care s-a intors cu parinții din Marea Britanie ar putea fi cel mai tanar pacient din Romania infectat cu noua varianta Omicron a coronavirusului. Copilul are suspiciune inalta de infectare cu Omicron și in acest moment sunt așteptate rezultatele secvențierii, a declarat…

- Suspiciune de Omicron la un bebeluș din Pitești! Daca ceea ce cred medicii de la spitalul de Pediatre din oraș se și adeverește, inseamna ca avem de-a face cu cel mai tanar pacient din Romania infectat cu tulpina sud-africana. Suspiciune inalta de Omicron la un bebeluș de un an Un bebeluș in varsta…

- Copilul este internat impreuna cu mama sa, iar starea sa este in acest moment stabila, a declarat pentru HotNews.ro managerul Spitalului de Pediatrie din Pitești, medicul Tudor Ionescu. Micuțul a revenit cu parinții din Marea Britanie. In cazul in care secvențierea va confirma infectarea cu varianta…

- Un bebeluș in varsta de un an care s-a intors cu parinții din Marea Britanie ar putea fi cel mai tanar pacient din Romania infectat cu noua varianta Omicron a coronavirusului. Copilul are suspiciune inalta de infectare cu Omicron și in acest moment sunt așteptate rezultatele secvențierii, a declarat…

- In legatura cu vaccinarea anti-COVID a copiilor, Mihai Craiu și Adrian Marinescu, medici și parinți, au recomandat parinților sa ia o decizie ințeleapta, in liniște, bazata pe date corecte, ținand seama ca, odata cu noua varianta Omicron, 50% dintre cazurile confirmate sunt tineri sub 29 de ani. Pot…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, marti, ca este „evident” ca numarul de persoane infectate zilnic cu noul coronavirus „nu corespunde exact realitatii”. „Este evident ca numarul de persoane infectate zilnic nu este ceva care corespunde exact realitatii. Pur si simplu, din motivul…

- Deputatul PNL Violeta Alexandru a comentat, intr-o postare pe Facebook, tragedia de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, ea criticand dur actuala guvernare, despre care spune ca nu mai are nicio scuza si mentionand ca in sistemul public, mereu e de vina altcineva. ”Daca aud, din nou, ca s-a…