- Primul avion de linie construit de China – C919 – a realizat duminica primul zbor comercial de inaugurare – de la Shanghai la Beijing -, iar constructorul sau, compania Comac, a anuntat ca a inregistrat deja 1.200 de comenzi, o cotitura in sectorul chinez al transportului aerian, care vrea sa rivalizeze,…

- Primul avion de linie de conceptie chineza, C919, a realizat duminica zborul sau comercial inaugural, un punct de cotitura pentru sectorul chinez al transportului aerian care vrea de mai multa vreme sa rivalizeze cu concurentii sai occidentali, transmite AFP. Beijingul spera ca C919 va putea rivaliza…

- Noul avion prezidențial al Argentinei, o aeronava Boeing 757-200 care tocmai a intrat in dotarea administrației prezidențiale, a surprins zilele trecute publicul cu o trecere la joasa inalțime („low-pass”), cu trenul de aterizare retractat. Manevra este considerata a fi una riscanta pentru o aeronava…

- Un avion al companiei American Airlines a fost nevoit sa se intoarca la aeroportul din Columbus, Ohio, duminica dimineața, dupa ce, in urma unei coliziuni cu o pasare, s-ar fi declanșat un incendiu la motor, transmite CNN. Avionul Boeing 737 plecase din Columbus spre Phoenix inainte ca echipajul sa…

- Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a finalizat ancheta și a publicat raportul final de investigație in cazul accidentului de aviație civila ce a avut loc in 15 mai 2020 in zona localitații Vurpar, județul Alba.

- Avionul Boeing 777 al companiei Malaysian Airlines cu 239 de pasageri la bord a disparut de pe radar dupa ce a decolat de pe Aeroportul Internațional din Kuala Lumpur cu destinația Beijing, pe 8 martie 2014. La 9 ani de la tragedie, trupurile celor aflați la bordul aeronavei nu au fost gasite.