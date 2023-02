Stiri pe aceeasi tema

- Un avion saudit incarcat cu ajutoare pentru victimele seismului de saptamana trecuta a aterizat marti dimineata la Alep, pentru prima oara dupa mai mult de zece ani, a anuntat Ministerul sirian al Transporturilor, transmit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Aproape 5000 de morti au fost confirmati, in urma cutremurului cu magnitudinea 7,8 care zguduit Turcia si Siria luni dimineata, transmite CNN, care il citeaza pe Yunus Sezer, seful serviciilor pentru dezastre din Turcia. UPDATE 16.24: UNICEF a declarat marti ca cele doua seisme violente din Turcia și…

- „Va rog sa acceptati profundele mele condoleante pentru pierderea atator vieti si distrugerea pe scara larga provocata de cutremurul puternic din tara dumneavoastra”, a scris Putin in mesajul catre Erdogan. „Suntem pregatiti sa oferim ajutorul necesar in aceasta situatie”, potrivit Rador, care citeaza…

- Guvernul suedez nu va extrada patru persoane cautate de Turcia, despre care sustine ca sunt in legatura cu un cleric din SUA pe care il acuza de tentativa de lovitura de stat in 2016, a informat joi agentia de stiri TT, fara a cita surse, relateaza Reuters. Cererile de extradare au fost facute in 2019…

- Cadavrele a doi tineri, cel mai probabil din Republica Dominicana, au fost gasite in trenul de rulare al unui avion Avianca in timpul unor lucrari de intreținere, in capitala Columbiei, Bogota, au anunțat sambata compania aeriana și biroul procurorului general al Columbiei, relateaza Reuters.

- Procurorii polonezi investigheaza „o degajare violenta de energie” la sediul politiei nationale din Varsovia, dupa ce presa a relatat ca seful politiei a tras un lansator de grenade in biroul sau, transmite Reuters. Ministerul de Interne polonez a anuntat joi ca Jaroslaw Szymczyk, seful politiei poloneze,…

- Un avion care zbura din Maroc spre Turcia a aterizat de urgența pe aeroportul El Prat din Barcelona la primele ore ale zilei de miercuri, dupa ce o femeie insarcinata a pretins ca a intrat in travaliu. La aterizare, 28 de presupuși migranți aflați la bord au fugit pe pista, a anunțat guvernul spaniol,…

- Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au sancționat trei oficiali nord-coreeni asociați cu recentele teste cu rachete balistice ale Phenianului, relateaza BBC și Reuters.Noile masuri vin in contextul in care Coreea de Nord a lansat peste 60 de ranchete balistice in acest an și a testat inclusiv rachete…