- Arde baza petroliera din Belgorod, Rusia. Presa din regiune scrie ca doua elicoptere din Ucraina au atacat baza, iar la moment nu sunt victime. „Incendiul de la depozitul de petrol a avut loc in urma unei lovituri aeriene a doua elicoptere ale forțelor armate ale Ucrainei, care au patruns pe teritoriul…

- Fortele ruse din jurul Kievului au inceput o “repozitionare”, dar “nu o retragere reala”, susține purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de AFP. “Putem confirma ca am vazut un numar mic de trupe care au inceput sa se repozitioneze”, a spus el reporterilor. Dar “trebuie sa fim pregatiti…

- Rusia ar fi dispusa sa accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, insa acest lucru s-ar putea intampla doar daca renunța la NATO și ramane nealiata militar. Afirmațiile ar fi fost facute pentru Financial Times, de catre patru persoane care sunt apropiate discuțiilor dintre cele doua tabere. Moscova…

- O unitate de artilerie aparținand de forțele ucrainene a tras in forțele rusești din nordul capitalei Kiev, duminica (6 martie). Un soldat ucrainean neidentificat și-a exprimat hotararea de a respinge invazia Rusiei asupra țarii sale, spunand: „Noi ne aparam copiii”. In timp ce inaintarea Rusiei din…

- ”Toate sarcinile grupurilor de militari din Fortele armate ale Federatiei ruse din aceasta zi au fost indeplinite cu succes”, a anuntat joi un purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konasenkov. Rusia nu avea ”alt mijloc” sa se apere, decat trimitandu-si fortele in Ucraina, s-a justificat…

- „Ceea ce se intampla in Donbas este foarte ingrijorator si potential foarte periculos", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Totodata, Peskov a respins ideea ca exercitiile nucleare ale Rusiei vor alimenta si mai mult tensiunile cu Occidentul, afirmand ca aceste exercitii…

- Generalul rus in rezerva Leonid Ivasov, fost responsabil cu cooperarea externa in Ministerul Apararii (1996-2001), in prezent seful unei asociatii a ofiterilor din intreaga Rusie, ii cere presedintelui Vladimir Putin sa se preocupe de problemele reale ale Rusiei ori sa-si dea demisia si „sa renunte…

