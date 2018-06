Astronautul Pedro Duque va fi numit ministru al Stiintei in cadrul guvernului condus de socialistul Pedro Sanchez, la 20 de ani dupa ce a devenit primul spaniol trimis in spatiu, a anuntat pentru AFP o sursa din cadrul partidului.



Acest inginer in domeniul aeronauticii, devenit celebru in Spania in urma primei sale misiuni spatiale din 1998, va fi insarcinat cu portofoliul Stiintei, care include de asemenea inovatia si universitatile.



Licentiat al Universitatii Politehnice de la Madrid in 1986, el a fost selectat sase ani mai tarziu pentru un program al Agentiei Spatiale…