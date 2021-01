Stiri pe aceeasi tema

- Primul vaccin impotriva COVID-19 a fost facut in Romania, duminica dimineața, Mihaelei Anghel, asistenta medicala care a preluat primul pacient infectat cu coronavirus. Asistenta are 26 de ani, lucreaza de 4 ani la Institutul ”Matei Balș” și va sta 15 minute sub observație dupa ce face vaccinul. știre…

- "Tinand cont de faptul ca deja au aparut informatii oficiale despre primele vaccinuri impotriva virusului Covid 19 si de faptul ca in prima parte a anului 2021 se va demara campania de vaccinare a populatiei si in Romania, dvs personal va veti vaccina?", este intrebarea din sondajul realizat de Avangarde…

- Doar 30% dintre romani spun ca se vor vaccina impotriva noului coronaviurs anul viitor in cadrul campaniei de vaccinare, 29% refuza vaccinarea, 29 la suta se declara indeciși, 10% nu pot aprecia iar 2% nu știu sau nu raspund, precizeaza g4media . ”Ținand cont de faptul ca deja au aparut informații oficiale…

- Noul coronavirus face milioane de victime la nivel mondial, iar pana in prezent sute de mii de persoane și-au pierdut viața dupa ce s-au infectat cu COVID-19! Primele doze de vaccin deja incep sa apara și iata care e reacția unui medic roman, dupa ce i-a administrat vaccinul in Marea Britanie!

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus a fost aprobata in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Citește și Medicul argeșean Valeriu Gheorghița va coordona campania de vaccinare anti-COVID-19 in Romania ‘In sedinta extraordinara…

- Doar o treime dintre romani s-ar vaccina impotriva noului coronavirus Foto Agerpres Doar o treime dintre români s-ar vaccina împotriva noului coronavirus, daca ar exista aceasta possibilitate, în prima parte a anului viitor. Datele sunt cuprinse într-o cercetare…

- Ea este armonizata si compatibila cu strategia europeana de vaccinare impotriva Sars-CoV-2. Romania nu este singura in acest demers. Actioneaza in context european, pe picior de egalitate cu alte state membre. La nivelul grupului de lucru de la Ministerul Sanatatii, la care participa experti de la ministerele…

- 67% dintre respondenții studiului realizat in luna septembrie de Cult Market Research la inițiativa Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania considera ca este important sa existe o schema de vaccinare și pentru adulți. Potrivit studiului lansat astazi in cadrul…