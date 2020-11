Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Suceava, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic „George Tofan" Suceava, Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera Suceava și sectorul Teologic-Educațional al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, cu binecuvantarea arhiepiscopului IPS Calinic, organizeaza, de ziua ...

- Doctorul ortoped Florin Neaga, fost consilier judetean din partea Partidului Social Democrat, s-a decis sa candideze pentru un loc in Camera Deputatilor. Zilele urmatoare, conducerea filialei Salaj urmeaza sa stabileasca ordinea pe listele electorale. Doctorul Neaga a declarat pentru cotidianul Magazin…

- Surprinde lipsa senatorului Marius Nicoara, reintors in PNL de la ALDE, care nu mai prinde un loc eligibil. De remarcat puterea pe care o are in PNL Cluj fostul primar PSD din Turda, Cristi Matei, care a primit "in gestiune" poziția 4 pe lista de la Camera Deputaților și va decide singur cine candideaza…

- Președintele ALDE a reacționat dupa ce a fost atacat ca a propus ca alegerile parlamentare sa aiba loc in primavara. "Vuvuzelele (gras platite) ale guvernanților au ieșit la atac dupa propunerea mea de a se amana alegerile parlamentare. Cica noi, opoziția, nu urmarim decat ca guvernul Iohannis-Orban…

- Președintele Partidului Social Democrat Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, a anunțat ca data de 9 octombrie este termenul limita pana la care pot fi depuse candidaturile pentru alegerile parlamentare. ”Deschidem perioada depunerii candidaturilor pentru alegerile parlamentare care vor avea loc in 6…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca in urmatoarea sedinta a Consiliului Politic National al partidului se va discuta un set de criterii privind alcatuirea listelor pentru alegerile parlamentare. "Avem mai multe criterii. A venit domnul profesor Dincu cu ele, au fost doar…

- Partidul Social Democrat vrea un guvern tehnocrat pana la alegerile parlamentare, daca moțiunea de cenzura va trece la vot in Parlament, a declarat sambata, la Digi24, secretarul general al PSD, Paul Stanescu. Guvernul tehnocrat va trebui sa aiba insa o orientare de stanga, iar programul cu care…