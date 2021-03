Stiri pe aceeasi tema

- Apelul de proiecte pentru primul pilon al programului „Sportul pentru toti”, cu un buget de 130.000 de euro, implementat de Fundatiile Comunitare din Bucuresti si Brasov, va fi lansat in orasul de sub Tampa pe 19 martie, conform unui comunicat de presa. „Fundatiile Comunitare Brasov si Bucuresti, impreuna…

- Zone importante din București – cum ar fi cele din apropierea lacurilor, a raului Dambovița, dar și cartiere rezidențiale nou construite – prezinta mișcari semnificative de tasare și ridicare in ultimii 3 ani (2017–2020), conform unei analize din satelit realizate de catre Sixense Romania, potrivit…

- Fundația Comunitara Timișoara și Asociația Alergotura au lansat apelul de proiecte pentru cea de-a VII-a ediție Timotion, care va avea loc in 6 iunie 2021 in Timișoara. Apelul de inscriere proiecte se adreseaza organizațiilor non-guvernamentale și grupurilor de inițiativa care propun proiecte pentru…

- Satui de nepasarea autoritaților care pur și simplu au lasat de izbeliște ani de zile DN71, intre Baldana și Sinaia, mai mulți cetațeni din județul Dambovița au lansat o petiție on-line prin care cer de urgența modernizarea acestui drum. La disperarea oamenilor care locuiesc in zona a contribuit și…

- Presedintele PSD Dambovita, Corneliu Stefan a plecat astazi la București, imediat dupa conferința de presa pe care a susținut-o la Post-ul Apelul președintelui PSD Dambovița catre ministrului Transporturilor: ,,Sa nu confunde drumul judetean expres cu DN 71 Baldana – Targoviste, pentru ca nu are nicio…

- Lansat inițial in București la finalul anului 2019, Free Now este disponibil și in alte opt orașe din țara: Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu, Oradea, Timișoara și Targu Mureș. Serviciul dezvoltat și deținut de grupurile Daimler și BMW și-a anunțat rezultatele pentru piața locala in 2020, un an marcat…

- FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, anunța atingerea unor cifre record in 2020. Cursele generate de companie in toate țarile in care opereaza au echivalat ca distanța cu ocolul Pamantului de 6.000 de ori. 15 noi metropole europene au fost integrate in platforma și beneficiaza…

- Comisia Europeana critica dur Guvernul PNL pentru planul de cheltuire a celor 30 de miliarde de la UE. Comisia Europeana a criticat dur documentul propus de guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE pentru relansarea economica, au declarat surse politice. Comisia a reproșat…