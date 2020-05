Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Nelu Tataru anunța o testare la nivel național pentru a evalua starea imunizarii populației. Cand va va demara acțiunea Ministerul Sanatații, Nelu Tataru anunța ca se pregatește o testare la nivel național, pentru a verifica nivelul de imunizare a populației, dar și de raspandire a noului…

- Ministerul Sanatații pregatește o testare la nivel național, pentru a verifica nivelul de imunizare a populației, dar și de raspandire a virusului a declarat ministrul Nelu Tataru la Europa FM. Testarea la nivel național ar urma sa se faca dupa 1 iunie, in colaborare cu Organizația Mondiala a Sanatații.…

- Ministerul Sanatații pregatește o testare la nivel național, pentru a verifica nivelul de imunizare a populației, dar și de raspandire a virusului! Anunțul a fost facut duminica de Nelu Tataru la Europa FM. Testarea la nivel național ar urma sa se faca dupa 1 iunie, in colaborare cu Organizația Mondiala…

- Voluntari din Cluj au creat, impreuna cu Ministerul Sanatații, o aplicație prin care orice persoana se poate testa la distanța, gratuit, pentru a vedea daca prezinta simptome ale coronavirusului. Persoana care intra pe aplicația covidmonitor.ro completeaza un set de intrebari, raspunsurile fiind apoi…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, joi, ca l-a demis pe Adrian Streinu Cercel de la șefia Comisiei științifice speciale anti-COVID din Ministerul Sanatații. ”Nu am putut fi de acord cu dansul. Decizia a fost de a-l demite din Comisia științifica de la nivelul ministerului”, a spus Tataru,…

- Premierul Ludovic Orban a susținut, vineri dimineața, o declarație de presa, la Ministerul Sanatații, alaturi de noul ministru, Nelu Tataru. Orban a facut mai multe anunțuri importante legate de criza provocata de noul tip de coronavirus (SARS-Cov-2 sau COVID – 19) și de modul in care a acționat și…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, in cadrul emisiunii Esențial, de la Antena 3, ca managerul Spitalului din Suceava a fost suspendat din funcție. Nelu Tataru a precizat ca, in urma controlului pe care l-a derulat, in ultimele doua zile, la Suceava, a decis…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…