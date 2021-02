Prima friptura creata la imprimanta 3D din lume a schimbat din nou cursul industriei carnii. O echipa de oameni de știința din Israel a creat un antricot care nu implica sacrificarea unui animal folosind tehnologia de bioprintare 3D, a anunțat marți Institutul Tehnologic din Israel (Technion). Primul antricot cultivat in... The post Primul antricot creat la imprimanta 3D appeared first on Tabu .