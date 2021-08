Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ca a fost demis din functia de presedinte al PNL Lugoj si a afirmat ca "PNL Timis a aratat astazi ca desconsidera în primul rând comunitatea noastra". "Faptul ca ni s-au retras niste functii politice,…

- Strazi pline de gropi, praf, pietre, guri de canal neacoperite și capcane la fiecare pas. Așa arata in plin sezon estival stațiunea Eforie Nord, iar finalul lucrarilor pare departe. Primarul susține ca acestea nu au fost recepționate și ca de aceea arata așa, a șantier.

- Primarul comunei Ghindaoani, Adrian Antochi (PSD), va fi demis prin ordin al prefectului, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru contrabanda cu tigari. Prefectul George Lazar a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca a primit de la secretara comunei Ghindaoani o informare in acest sens,…

- Ilie Poenaru, 44 de ani, vrea sa ramana la Academica Clinceni, insa pune și condiții. In primul rand, construirea unui lot capabil de performanța și in sezonul urmator. Din vacanta, tehnicianul a dezvaluit pentru GSP care sunt dorințele sale in viitorul apropiat: „Cand ma intorc din concediu, sper sa…

- Chindia a pierdut semifinala barajului jucat ieri la Buzau, contra Viitorului, echipa care a invins echipa targovișteana și in playout, Post-ul Sezon competițional incheiat pentru Chindia, dupa ce Viitorul s-a impus la Buzau apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Multe voci vorbesc in aceasta perioada de o posibila instabilitate la Chindia, fie financiara, fie de lot. E evident faptul Post-ul Chindia va avea asigurat planul financiar și in urmatorul sezon al Ligii 1! apare prima data in Gazeta Dambovitei .