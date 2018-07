Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, principalul beneficiar ar activitații Serviciului de Informații Externe susține ca a aflat din presa de propunerea lui Gabriel Vlase, la SIE.”Nu, nu știam. Am aflat din presa, din comunicatele de presa”, a precizat Meleșcanu. Acesta a ținut sa…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca nominalizarea PSD-istului Gabriel Vlase la conducerea Serviciului de Informații Externe a fost facuta dupa "o analiza atenta", "ținand cont de experiența, de pregatire", raspunzand astfel unei intrebari a presei dupa

- Iohannis spune ca nominalizarea lui Gabriel Vlase la șefia SIE a fost alegerea sa: ”Nu am avut niciun fel de discuție cu PSD-ul pe aceasta tema”, a spus șeful statului, marți, dupa intalnirea cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene. Președintele Klaus Iohannis a spus ca a ajuns la aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca a ajuns la nominalizarea deputatului PSD Gabriel Vlase pentru functia de director al SIE, dupa o analiza atenta si tinand cont de experienta si pregatirea acestuia. Presedintele a precizat ca a fost propunerea sa si ca Vlase a acceptat nominalizarea,…

- Liviu Dragnea nu se lasa si raspunde cu ironie la ironie. Prezent la Scoala politica de vara a TSD de la Constanta, liderul social democrat a declarat ca va citi adresa pe care seful statului a trimis-o privind nominalizarea lui Gabriel Vlase la sefia SIE pana o va intelege. „Intr-adevar, am primit…

- "M-a surprins, dar nu numai pe mine. Cred ca a surprins foarte multa lume. (...) E calificat (pentru functie - n.r.). Nu stiu care au fost criteriile. Nu vreau sa spun ca nu are calificarea necesara, dar nu vreau sa va ascund ca am fost surprins. Cred ca si domnul Dragnea a fost surprins. In primul…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat vineri ca nominalizarea lui Gabriel Vlase este cea mai buna propunere pentru sefia Serviciului de Informatii Externe.Acesta a declarat cu ocazia participarii la scoala de vara a TSD de la Neptun ca "era nevoia ca cineva sa preia aceasta…

- Președintele Klaus Iohannis a inaintat Parlamentului propunerea Gabriel Vlase, pentru conducerea Serviciului de Informații Externe.Citește și: Klaus Iohannis, mișcare de ultima ora - Gabriel Vlase, nominalizat la șefia SIE In plan politic, Gabriel Vlase este unul dintre oamenii foarte…