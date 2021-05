Primul alpinist nevăzător chinez a cucerit vârful Everest Alpinistul chinez Zhang Hong, in varsta de 46 de ani, a devenit primul nevazator din Asia si a treia persoana fara vedere din lume care a reusit sa escaladeze varful Everest, transmite duminica Reuters.



Zhang Hong a escaladat cel mai inalt varf al lumii dinspre partea nepaleza.



"Nu conteaza daca ai un handicap sau esti normal, daca ti-ai pierdut vederea sau daca nu ai maini sau picioare. Nu conteaza atat timp cat ai o minte puternica", a declarat Zhang pentru Reuters.



Alpinistul nevazator a reusit sa cucereasca varful de 8.849 de metri in data de 24 mai, insotit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alpinistul chinez Zhang Hong, in varsta de 46 de ani, a devenit primul nevazator din Asia si a treia persoana fara vedere din lume care a reusit sa escaladeze varful Everest, transmite duminica Reuters. Zhang Hong a escaladat cel mai inalt varf al lumii dinspre partea nepaleza. "Nu…

- Cantaretul francez de muzica tehno Teho a ales un loc mai putin obisnuit pentru a marca finalul pauzei cauzate de pandemie, sustinand un recital in varful unui munte cu o altitudine de 3.000 de metri din Alpii elvetieni, potrivit Reuters . Teho, de 30 de ani, a infruntat temperaturi sub zero grade pentru…

- Trei surori din Nepal au cucerit miercuri varful Everest, conform companiei care a organizat expeditia lor. Ele au devenit astfel primele trei surori care au reusit sa cucereasca impreuna cel mai inalt munte din lume, relateaza Xinhua.

- Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat, miercuri, ca vor fi organizate alegeri anticipate in 11 iulie, deoarece a eșuat și a treia incercare de a foma un guvern de catre partidele care s-au clasat primele la alegerile din 4 aprilie, informeaza Reuters.

- UiPath, primul unicorn romanesc, a anuntat marti seara ca a reusit sa vanda actiuni peste intervalul de pret tintit cu ocazia Ofertei sale Publice Initiale (IPO) derulata la Bursa de la New York, operatiune in cadrul careia a strans 1,34 miliarde de dolari, informeaza Reuters. Producatorul…

- Presedintele chinez Xi Jinping a lansat un apel marti la respingerea structurilor de putere hegemonice in guvernarea globala, pe fondul tensiunilor in crestere intre Washington si Beijing cu privire la o gama larga de probleme, intre care presupusele incalcari ale drepturilor omului, relateaza Reuters,…

- Toate navele aflate în asteptare în zona Canalului Suez, dupa esuarea navei portcontainer Ever Given pe 23 martie, au reusit pâna sâmbata sa traverseze aceasta artera navigabila, fiind astfel încheiat blocajul în urma caruia sute de nave si-au întârziat…

- Dinamo Zagreb a reusit o calificare spectaculoasa in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe Tottenham Hotspur cu scorul de 3-0, la capatul prelungirilor, joi seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor. Foto: (c) Antonio Bronic/REUTERS Campioana Croatiei…