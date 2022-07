Primul-ajutor pentru persoanele afectate de caniculă Se așteapta un weekend cu temperaturi de 40 de grade in Timiș, fiind emis și un cod portocaliu de canicula. Daca surprindeți persoane care sunt afectate pe strada de caldura, puteți sa le acordați primul-ajutor. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

