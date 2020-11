Primul aeroport din Europa in care oamenii se vor putea testa inainte de zbor pentru a evita carantina Aeroportul Fiumicino din Roma a anuntat joi, 26 noiembrie, ca va gestiona curse catre SUA cu pasageri testati pentru noul coronavirus, operate de Delta Air Lines si Alitalia, adaugand ca va fi primul aeroport din Europa care va oferi acest serviciu pe zboruri transatlantice, transmite Reuters.



Incepand din luna decembrie, pasagerii care calatoresc intre Roma si unele destinatii din Statele Unite vor putea fi testati pentru coronavirus cu 48 de ore inainte de plecare si la sosirea pe aeroport, pentru a evita carantina obligatorie de 14 impusa de Italia calatorilor care sosesc in tara.



Sursa articol si foto: business24.ro

