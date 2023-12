Primiți cu colindul? Nicolae Voiculeț aduce în playlisturi un cântec special de Sărbători Sezonul Sarbatorilor este unul incarcat cu emoție, bucurie și magie, iar Nicolae Voiculeț aduce in playlisturi un colind special ce ofera bucurie și caldura inimii in aceasta perioada speciala. „Deschide ușa, creștine”, interpretata atat de emoționant de Nicolae Voiculeț la nai este un tribut adus spiritului Craciunului și un cadou muzical pentru toți cei care iubesc sarbatorile de iarna. „Pentru mine muzica de Craciun și colindele care vestesc Nașterea Lui Iisus sunt cele mai inalțatoare sunete ale Romaniei. Daca ar fi dupa mine aș canta aceasta muzica și primavara și vara. Va doresc tuturor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

