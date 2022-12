Ministrul austriac pentru Afaceri Europene, Karoline Edtstadler, a declarat ca aprobarea de catre Austria a aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen este condiționata de progresele inregistrate in politica de migrație a UE, potrivit nachrichten. Austria s-a opus prin veto intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen. „Extinderea spațiului Schengen este un lucru pe care, desigur, dorim […] The post Primirea Romaniei și Bulgariei in Schengen, doar dupa reformarea politicii de azil a UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .