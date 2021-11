Simona Halep și Emma Raducanu au ajuns sambata seara in Austria, acolo unde vor participa saptamana viitoare la turneul de categorie “WTA 250” de la Linz. Sportiva noastra a ajuns cu avionul la Viena, iar apoi a luat trenul catre Linz. Halep, a doua favorita, a fost așteptata la gara de Sandra Reichel (directoarea turneului), dar și de fosta jucatoare austriaca Barbara Schett (specialista Eurosport).“Directoarea de la Linz este o persoana deosebita, o cunosc. Ultima data am jucat acolo in 2012. Ma bucur sa revin la Linz, e o sala superba și sper sa joc bine, asta conteaza!”, a spus Simona Halep…