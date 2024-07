Primire regală la întoarcerea Spaniei de la Euro Spania, campioana Euro 2024, s-a intors acasa cu o primire regala la Madrid. Spania a invins Anglia cu 2-1 in finala de duminica, la Berlin și a caștigat al patrulea titlu european, un record. Campionii au calatorit luni din Germania la Madrid și s-au intalnit cu regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

