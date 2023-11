Stiri pe aceeasi tema

- Avionul cu primul grup de romani evacuati din Fasia Gaza, alaturi de membri ai familiilor lor, a aterizat, miercuri seara, la Baza 90 de la Otopeni, conform agerpres.ro. La bordul aeronavei TAROM se afla premierul Marcel Ciolacu si ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, care s-au intalnit…

- Avionul romanilor care au fost evacuați din Fașia Gaza a aterizat in Romania. Sunt primii 93 de cetațeni care au fost salvați din calea razboiului care a inceput in urma cu o luna. Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a revenit in tara impreuna cu ei.

- Premierul Marcel Ciolacu a revenit din Egipt și a facut declarații, in aceasta seara, impreuna cu 93 de cetateni romani si membri ai familiilor acestora care au fost evacuati din Fasia Gaza.

- Primii 93 de romani și rude ale lor evacuate din Fașia Gaza au ajuns miercuri seara la București, la bordul unei aeronave TAROM care a efectuat o cursa speciala de la Cairo spre capitala Romaniei. Alți 10 cetațeni romani care primisera acordul de a parasi Gaza n-au ajuns la vama Rafah la timp.

- 93 de romani și membri de familie ai acestora au ieșit din Fașia Gaza prin punctul de frontiera Rafah (Republica Araba Egipt) și se afla pe teritoriul egiptean, in drum spre Cairo, a precizat, in noaptea de marți spre miercuri, Ministerul Afacerilor Externe. Cei 93 de cetațeni romani și familiile acestora…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Radu Filip, a declarat marti, la Antena 3 CNN, ca primii 103 romani care au primit permis de ieșire din Gaza au fost aleși de autoritațile israeliene și egiptene.„103 cetațeni romani au fost inscriși pe lista si li s-a acordat permisiunea de a tranzita…

- Ministerul roman de Externe a anunțat, marți dimineața, ca 103 cetațeni romani și familiile lor din Fașia Gaza au trecut frontiera de la Rafah și au ajuns in Egipt de unde vor fi evacuați in cursul zilei de marți.

- Peste 260 de cetateni romani si membri de familie din Fasia Gaza „s-au notificat in vederea evacuarii”, a declarat luni ministra de Externe, Luminița Odobescu. De asemenea, celula de criza a MAE continua demersurile in vederea evacuarii cetatenilor romani, informeaza news.ro.