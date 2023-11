Stiri pe aceeasi tema

- Avionul cu primul grup de romani evacuati din Fasia Gaza, alaturi de membri ai familiilor lor, a aterizat, miercuri seara, la Baza 90 de la Otopeni.Cetațeni romani evacuați din zona de razboi din Fașia Gaza, la București, 8 noiembrie 2023 / Foto: INQUAM/Octav Ganea Un numar de 129 de cetațeni romani…

- Avionul romanilor care au fost evacuați din Fașia Gaza a aterizat in Romania. Sunt primii 93 de cetațeni care au fost salvați din calea razboiului care a inceput in urma cu o luna. Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a revenit in tara impreuna cu ei.

- Avionul care il va transporta pe premierul Marcel Ciolacu din Egipt in Romania va avea la bord mai mulți cetațeni romani și moldoveni. Prim ministrul roman a fost in Egipt pentru a-i primi pe cetațenii romani care au fugit de conflictul din Fașia Gaza

- Ministerul roman de Externe a anunțat, marți dimineața, ca 103 cetațeni romani și familiile lor din Fașia Gaza au trecut frontiera de la Rafah și au ajuns in Egipt de unde vor fi evacuați in cursul zilei de marți.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca Romania si alte tari depun un efort comun pentru a-i ajuta pe cetatenii din Fasia Gaza cu dubla cetatenie, printre care si romani, sa paraseasca aceasta zona. „Sunt 3000 de cetateni cu dubla cetatenie in Fasia Gaza, ati vazut apelurile, sa fie directionati…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau, Benjamin Netanyahu, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Potrivit acestora, seful Executivului de la Bucuresti va fi insotit de ministrul Afacerilor Externe, Luminita…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre situatia romanilor din Fasia Gaza ca este vorba de persoane cu dubla cetatenie. ”Nu a putut nimeni. Absolut nimeni, in acest moment, nu a iesit din Fasia Gaza”, a pres seful Executivului, precizand ca ”exista grupuri, la Celula de criza si se comunica cu aproape…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica seara ca autoritațile romane sunt in contact cu romanii din Fașia Gaza. Acesta a precizat ca, in acest moment, nu exista motive de ingrijoare in privința siguranței lor. Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre situația romanilor din Fasia Gaza ca este…