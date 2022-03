Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. “In data de 28 februarie, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat…

- Un atac cu rachete a vizat o unitate militara din apropierea satului Loșinovka, raionul Izmail, regiunea Odesa. Despre aceasta a anunțat primarul din Izmail, Andrei Abramcenko, scrie Unian. Acesta nu raporteaza despre consecințele bombardamentelor, numarul de raniți și morți sau despre pagubelor cauzate.…

- Ministerul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, marți, ca au fost identificate peste 3.000 de paturi pentru persoanele ranite care vin din Ucraina, un numar mare de paturi fiind disponibile in județele de la granița. ”Am inventariat lista spitalelor și a locurilor pentru fiecare specialitate in…

- O femeie din orașul Odesa, Ucraina a nascut un baiețel la Institutul Mamei și Copilului. Aceasta a venit in Republica Moldova in noaptea zilei de 27 februarie. Ministerul Sanatații anunța ca bebelușul impreuna cu mama se simt bine.

- Zeci de masini asteapta la coada sa intre dinspre Ucraina in Republica Moldova, la punctul de trecere Palanca. Vedeti AICI imagini video cu cozile de masini de la punctul de frontiera Palanca. Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatistii"…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…

- Alte 1674 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 629 cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 8 cazuri sunt asociate cu contact in afara țarii: 2 - Ucraina, 2 - Romania, 1 - Cipru, 1 - Danemarca, 1 - Germania, 1 - Rusia.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a impus cenzurarea subiectelor care mediatizeaza marturiile din spitalele COVID-19. Acoperirea mediatica a pandemiei de coronavirus a fost drastic restricționata, in ciuda faptului o decizie judecatoreasca a dat castig de cauza unei platforme online. Ignorand decizia…