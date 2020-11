Primii profesori sancționați pentru că nu au predat online O demitere și o taiere de salariu sunt masurile luate in cazul a doi profesori care au refuzat sa țina cursuri online. Conform surselor Digi24, in primul caz este vorba despre un profesor de la o școala gimnaziala din Dambovița, caruia i-a fost desfacut contractul de munca, dupa ce a refuzat sa le predea elevilor in mediul virtual. Iar un dascal de liceu din Vrancea s-a ales cu salariul taiat, din același motiv. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Potrivit unor surse din Ministerul Educatiei, citate de educatieprivata.ro, profesorul de gimnaziu din Dambovița a fost concediat pentru ca a refuzat sa iși susțina orele in sistem online. Aceleasi surse precizeaza ca decizia de desfacere a contractului a fost emisa in cursul saptamanii trecute.

