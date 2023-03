Stiri pe aceeasi tema

- Trei tronsoane de autostrazi din Romania vor fi extinse la 3 benzi pe sens, toate trei autostrazile fiind in zona Capitalei, potrivit unei licitații pentru realizarea studiilor de fezabilitate, a anunțat secretarul de stat in Transporturi Ionel Scrioșteanu. „A fost transmisa spre validare la Agenția…

- Centrul INFOTRAFIC a anunțat ca in acest moment nu sunt autostrazi inchise dar circulația este inchisa pe mai multe drumuri nationale, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.Pe autostrazile A1 Bucuresti – Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, A3 Bucuresti – Ploiesti, A4 Ovidiu – Agigea,…

- Cutremur in Romania. Un seism de 2,8 grade s-a produs, vineri dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 9:15, la o adancime de 110 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 61 km NE de Ploiesti, 78 km SE de Brasov, 109 km N de Bucuresti,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza, in aceasta dimineata, ca pe DN 67C Novaci – Ranca, din judetul Gorj, sunt semnalate depuneri de polei, dar se actioneaza cu utilaje care imprastie material antiderapant.Pe majoritatea drumurilor din judetul Prahova sunt precipitatii sub forma de burnita,…

- Luni dimineața, se circula cu dificultate pe mai multe șosele și autostrazi din țara, din cauza unui strat gros de ceața. Pe autostrazile A1 Bucuresti – Pitesti, A2 Bucuresti – Constanta si A3 Bucuresti – Ploiesti. Vizibilitatea este sub 200 de metri, iar in unele zone chiar sub 50 de metri. Centrul…

- Primaria municipiului Tulcea a finalizat lucrarile de amenajare a unei parcari la marginea orasului cu 170 de locuri.Destinata in principal turistilor care tranziteaza orasul si ingreuneaza traficul in sezonul estival, noua parcare se afla langa combinatul de alumina, are bariere, sistem de monitorizare…

- In perioada 18 – 20 ianuarie 2023, Direcția Naționala Anticorupție organizeaza interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție in cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru ocuparea unui numar de 41 de posturi de procuror, dupa cum urmeaza: a) la Structura centrala a Direcției – 18…