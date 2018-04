Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internationala a Femeii este un prilej de a reafirma angajamentul Romaniei pentru promovarea drepturilor femeilor si eliminarea discriminarii de gen, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis vineri AGERPRES. "Romania recunoaste ca dezvoltarea durabila…

- Fenomenul discriminarii in Republica Moldova este un subiect larg discutat. Intr-un raport privind situația in domeniul prevenirii și combaterii discriminarii in Republica Moldova in 2017, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminarii și asigurarea egalitații vine sa scoata evidența cele mai…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi un proiect de lege care prevede modificarea Legii cu privire la comerțul interior și a Codului contravențional. Documentul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și a fost prezentat in cadrul ședinței de Guvern.

- In ultimele ore, avariile la rețeaua electrica au afectat trei localitați din Prahova, in total peste 900 de abonați ramanand, unii chiar de luni seara, fara alimentare cu energie electrica, in condițiile in care in județ sunt valabile avertizari meteo de ninsori abundente, viscol și ger. Prima defecțiune…

- Complexul Energetic Oltenia este nevoit sa cumpere certificate verzi pentru energia consumata in carierele miniere, desi legea prevede scutire pentru consumul tehnologic. „Legea arata ca producatorii sunt scutiti de la plata certificatelo...

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vindute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen. "Comisia…

- Din cauza ninsorilor abundente de noaptea trecuta, in judetul Bacau au aparut avarii la reteaua de alimentare cu energie electrica. Potrivit purtatorului de cuvint al E.ON Moldova, Cornel Zait, in acest moment circa 6.000 de consumatori din zona Comanesti – Moinesti – Poiana Sarata sunt nealimentati.…