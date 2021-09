Primii pași pe bursă: ponturi pentru tranzacții online, fără risc Daca te-ai hotarat sa iți extinzi portofoliul de investiții și te gandești sa intri pe piața bursiera, acum a venit momentul sa descoperi mai multe lucruri despre beneficiile pe care le poți obține, dar și despre riscurile la care te expui. Cu un plan bine pus la punct, cu pași calculați și cu puțin ajutor ai putea obține niște extraprofituri. Iata care sunt primii pași pe care ii vei avea de urmat ca incepator pe bursa. Invața de la cei mai buni In prima etapa, va trebui sa iți deschizi un cont de tranzacționare, acțiune care va dura doar cateva minute și care se aseamana cu deschiderea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

