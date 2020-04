Stiri pe aceeasi tema

- Formatiunea medicala care functioneaza ca sectie externa a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central (SUUMC) va primi un numar cuprins intre 40 si 70 de pacienti adulti diagnosticati cu forme usoare ale virusului SARS-CoV-2 sau asimptomatici. "Prin procedurile stabilite, FMT ROL 2…

- Primii sapte pacienti diagnosticati cu COVID-19 au fost internati in cursul acestei dimineti la spitalul militar ROL 2 de la Institutul de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan“ din Otopeni

- Euronews relateaza despre spitalul de campanie pentru bolnavii de COVID-19, pe care armata l-a ridicat in opt zile, langa București Autoritatile romane au ridicat in opt zile un spital de campanie langa Bucuresti, pentru a face fata afluxului de bolnavi de COVID-19, in contextul in care spitalele sunt…

- „La aceasta ora sunt in derulare 15 misiuni, in care sunt implicați peste 140 de militari cu circa 100 de mijloace tehnice, printre care se numara operaționalizarea, din punct de vedere administrativ, a formațiunii medicale ROL 2 in incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a inceput pregatirile pentru montarea formatiunii medicale ROL 2 in incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Otopeni, care a functionat la combaterea Ebola si la exercitii NATO si care, in situatia actuala, va avea ca obiectiv ingrijirea…

- Ministerul Apararii Nationale a inceput, miercuri, pregatirile pentru montarea spitalului ROL II care va functiona ca unitate pentru tratarea cazurilor usoare si medii de infectare cu coronavirus. Montarea va dura cinci zile, apoi spitalul va fi acreditat si autorizat. Spitalul va funcționa in incinta…