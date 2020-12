Stiri pe aceeasi tema

- La deschiderea Tronsonului de Autostrada A7 - varianta ocolitoare Bacau a fost prezent si presedintele Klaus Iohannis. Premierul Ludovic Orban a adaugat ca toate documentatiile tehnico-economice si studiile de fezabilitate pentru tronsoanele A7 sunt aproape finalizate.

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au inaugurat astazi primii kilometri de autostrada din Moldova, care coincid cu o parte din șoseaua de centura a Bacaului. La ianugurare au participat și ministrul bacauan al mediului Mircea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primii kilometri de autostrada din Moldova vor fi dați in folosința la inceputul lunii decembrie. 16 km din cei 31 ai centurii Bacaului, finalizați inainte de termen Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat vineri, 20 noiembrie, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile si a felicitat constructorul, firma condusa de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, pentru ca a reusit finalizarea lucrarilor cu un an inainte de termen.…

- Deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, crede ca Centura Bacaului nu va putea data in trafic pana la finalul acestui an. El a reacționat, pe Facebook, dupa ce ministrul Lucian Bode a susținut ca, dupa brațul de vest, și brațul de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- „Varianta ocolitoare Bacau, avem 31 kilometri, din care 17 kilometri in regim de autostrada. Au termen de finalizare ianuarie 2022. Am dat in trafic la inceputul lunii septembrie 7 kilometri din drumul national, legatura spre Onesti, iar cei 17 kilometri de autostrada au in acest moment un progres fizic…

- Comisia Europeana a aprobat luni proiectul major de infrastructura rutiera „Varianta de ocolire Bacau”, cu o valoare totala de 968,781 milioane de lei, a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pe pagina sa de Facebook.

- Sectorul Biharia-Bors din Autostrada A3 Transilvania, cu o lungime de 5,5 kilometri, aflat la granita cu Ungaria, a fost deschis circulatiei vineri, fiind primul lot de autostrada inaugurat in 2020. Totodata, a fost s-a inaugurat si noul Punct de Trecere al Frontierei Bors II, cu o latime de 10 benzi,…