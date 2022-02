Stiri pe aceeasi tema

- ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) a publicat o estimare pentru patru saptamani. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea pana la sfarșitul ultimei luni de iarna și inceputul lunii februarie, prima luna de primavara.

- ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) a publicat o estimare pentru patru saptamani. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea pana la sfarșitul ultimei luni de iarna și inceputul lunii februarie, prima luna de primavara.

- Vremea va fi inchisa si trecator se vor semnala precipitatii mixte in Capitala, iar temperatura aerului va creste usor pe tot parcursul zilei de sambata, pana la 1 - 2 grade ziua, iar noaptea spre 3 - 4 grade, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti elaborata de Administratia Nationala…

- VREMEA pana in 7 februarie. Doua anotimpuri in miez de iarna. Perioadele cu temperaturi mai mari decat cele obișnuite In aceasta iarna, continua sa fie perioade mai calde, alternativ cu altele mai reci și precipitații puține, comparativ cu alți ani. Meteorologii vorbesc despre o ”noua normalitate” in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 20 decembrie 2021 – 17 ianuarie 2022. Specialistii au anuntat cum va fi vremea de Craciun si de Revelion. Saptamana viitoare, vremea va intra intr-un proces de racire ce se va resimti in majoritatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 29 noiembrie-12 decembrie, in fiecare regiune a țarii: BANAT La inceputul intervalului, valorile termice vor fi in scadere astfel ca pe 30 noiembrie media maximelor va…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de vant și ninsoare viscolita, in zonele de munte din zece județe ale Romaniei. Iarna incepe sa iși intre in drepturi: reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au emis o atentionare Cod galben de vant si ninsoare…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioda 15-28 noiembrie. Meteorologii precizeaza ca in intervalul 15 – 20 noiembrie, in medie, se vor inregistra valori ale temperaturilor maxime de 10...12 grade si minime de 3...5 grade. Ulterior datei de 20 noiembrie, vremea…