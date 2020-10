Primii doljeni care primesc pensie pe Pilonul II. Care este pensia lor medie? Anii anteriori au aparut tot felul de controverse legate de Pilonul II de pensii. Statul a micșorat procentul de contribuție la Pilonul II al persoanelor care cotizau. Astfel ca diferența cu care s-a diminuat procentul de contribuție s-a dus la Pilonul I, adica in sistemul public de pensii. La vremea respectiva, angajații din mediul privat au protestat fața de intenția de așa-zisa “naționalizare” a unei parți din banii de la Pilonul de pensii administrate privat. Ulterior, statul a mai incercat sa ia bani din Pilonul II, pentru a acoperi deficitul de la Pilonul I și a legiferat ca persoanele care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

