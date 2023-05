Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu s-a calificat in finala Eurovision 2023. Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, nu a reușit sa treaca de semifinala a doua a concursului muzical, desfașurata joi seara la Liverpool, in Marea Britanie, scrie hotnews.ro. Țara noastra a concurat cu alte 15 state pentru un loc in finala…

- Un bebeluș conceput prin folosirea ADN-ului a trei persoane diferite s-a nascut in Marea Britanie - o premiera medicala pentru țara in care aceasta tehnica revoluționara a fost inventata, informeaza BBC, citat de presa romana.

- Ziua pacalelilor , 1 Aprilie, dateaza de mai bine de 500 de ani și se crede ca a inceput in Franța. In acele timpuri, ziua Anului Nou era sarbatorita incepand cu 25 martie, Ziua Bunei Vestiri, pana pe data de 1 aprilie, in loc de 1 ianuarie ca in zilele noastre. Tradiții de 1 Aprilie Ca și acum, oamenii…

- Magneziul contribuie la mentinerea sanatatii creierul si chiar „intinereste” creierul. O noua cercetare demonstreaza beneficiile potentiale ale unei diete bogate in magneziu si rolul pe care acesta il indeplineste in promovarea sanatatii celebrale. Alimentele bogate in magneziu scad riscul dezvoltarii…

- O șoferița, in varsta de 38 de ani, din capitala, a fost sancționata dupa ce nu a cedat trecerea unei femei cu doi copii, in timp ce aceștia se deplasau pe o trecere de pietoni. Oamenii legii au gasit-o dupa ce imaginile au aparut pe internet.

- Statul pe scaun indelungat crește riscul unor boli de inima, diabet și chiar cancer. Studii recente dezvaluie ca este foarte important ca la fiecare jumatate de ora sa ieșim in aer liber la o plimbare scurta. Oamenii de știința știu de ani de zile ca petrecerea unui timp indelungat așezat pe scaun poate…

- Racelile la copii sunt ceva obișnuit. Ce mici racesc adesea și, in general, afecțiunea este tratata la medicul de familie. Dar daca cel mic face bronșiolota, iar asta se repeta, inseamna ca este vorba despre altceva. Medicul pediatru Mihai Craiu explica despre ce este vorba.

- Oamenii de știința avertizeaza, astfel, ca fața acționeaza ca o "oglinda a sanatații", iar rezultatele ar putea indica faptul ca unele probleme de sanatate mai profunde sunt asociate cu consumul de alcool de catre mama in timpul sarcinii, relateaza Ziarul de Iași. S-a stabilit de mult timp o legatura…