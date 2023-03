Stiri pe aceeasi tema

- La Comrat a fost creata Comisia lingvistica care va aprecia cunoasterea limbii gagauze, o conditie obligatorie pentru inregistrarea candidatilor la functia de guvernator al UTA Gagauz-Yeri, alegerile caruia vor avea loc pe 30 aprilie, transmite moldpres. Testarea este organizata de o comisie lingvistica…

- Buletinele de vot pot fi tiparite și in limbile rusa, bulgara, gagauza sau ucraineana. O spune vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica. Deși inițial CEC a propus ca buletinele de vot sa fie tiparite doar in in limba de stat, decizia finala a Parlamentului a fost de a oferi tuturor…

- Fondatorul Tesla, Elon Musk, a fost exonerat de orice acuzație pentru un mesaj publicat pe Twitter in care spunea ca are ”finanțarea asigurata” pentru a privatiza producatorul de automobile electrice, relateaza BBC . Procesul impotriva miliardarului american a fost deschis in numele acționarilor Tesla…

- Radu Marian este noul președinte al Comisiei economie, buget și finanțe. Funcția revine deputatului dupa ce, fostul președinte de comisie, Dumitru Alaiba, a fost numit ministru al Economiei. Inițiativa a fost susținuta de 66 de deputați, transmite Agora.md . De asemenea, se fac și alte modificari in…

- Astazi, in cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor, a fost constituita Comisia speciala de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), in cadrul concursului inițiat la data de 11 noiembrie…

- Ministrul Lucian Bode a plagiat in lucrarea de doctorat pe care a susținut-o in 2018, a decis Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai. Pentru analiza lucrarii, Comisia de Etica a cooptat mai mulți experți de la universitați internaționale.

- Daca Nicolae Robu nu e dispus sa se supuna votului colegilor sai pentru a obține candidatura pentru un nou mandat de primar al Timisoarei, actualul viceprimar, Cosmin Tabara, președintele PNL Timișoara, este primul candidat care va trece prin votul filialei județene a partidului pentru a se lupta cu…