- Florin Cițu a semnat, joi, acordul de finanțare dintre Romania și Comisia Europeana pentru Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), potrivit surselor din guvern. Acesta este ultimul document aprobat de Cițu in calitate de ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.

- Primii bani din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) vor ajunge in Romania in maxim doua luni, dupa ce ministrul interimar de la Investiții, Florin Cițu, a semnat, joi, acordul de finanțare,...

- Marcel Ciolacu a confirmat, marti seara, ca PSD are in plan sa renegocieze Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) imediat dupa ce va ajunge la guvernare alaturi de PNL. „Renegociere, adica s-o lasam mai moale cu reformele, dar sa luam tot banii aia”, a explicat sociologul Sebastian Lazaroiu…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii pentru aprobareaprivind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat vineri, 17 septembrie, la RFI , ca Romania va semna Programul National de Redresare si Rezilienta pe 23 septembrie, iar presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a participat la toate semnarile PNRR-urilor europene, va fi prezenta și in…

- ”Am spus ca moneda nationala este printre cele mai stabile din regiune. In acelasi timp, am spus ca este greu sa identifici ce se intampla cu o moneda nationala, care sunt influentele, avand in vedere ca aceasta depreciere incepuse inainte de criza politica. Vom vedea daca are vreun efect. In acelasi…

- Ministrul demisionar al Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a afirmat ca a stabilit cu premierul Florin Citu ca oamenii-cheie din echipa care s-a ocupat de Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sa ramana la minister, iar primul ministru a fost de acord, mentionand ca,…