- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, intrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Citu sa ocupe o alta functie in urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, a replicat ca astfel de lucruri “se pot discuta”. Pe de alta parte, a precizat ca este…

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, întrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Cîtu sa ocupe o alta functie în urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, a replicat ca astfel de lucruri "se pot discuta", relateaza…

- Pe de alta parte, a precizat ca este important ca prim-ministrul sa lucreze in echipa cu ceilalti ministri si "nu sa se considere ca vataf pe mosie"."Acestea sunt lucruri care se pot discuta. Noi am vorbit de guvern, pentru ca acolo se pune in aplicare programul de guvernare si acolo trebuie sa functionam…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat Romania, luni, pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, precum și pentru efortul depus de personalul medical in pandamie. Intr-o conferința susținuta la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, alaturi de presedintele…

- Un lucru este clar – Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) depus de Romania va fi aprobat. Inițial președintele Comisiei Europene trebuia sa vina in Romania pentru eveniment in 24 septembrie in Romania, cu o zi inaintea Congresului PNL, dar ulterior aceasta a anunțat ca va veni pe 27…

- Orban a transmis ca actuala criza politica va avea consecințe și asupra aprobarii Planului Național de Redresare și Reziliența. Liderul PNL a amintit ce a insemnat guvernarea PSD și le-a transmis liberalilor din Constanța ca singura soluție decenta este guvernarea in formula stabilita dupa alegerile…

- ”Am spus ca moneda nationala este printre cele mai stabile din regiune. In acelasi timp, am spus ca este greu sa identifici ce se intampla cu o moneda nationala, care sunt influentele, avand in vedere ca aceasta depreciere incepuse inainte de criza politica. Vom vedea daca are vreun efect. In acelasi…