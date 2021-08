Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia, Luxemburg si Belgia au devenit marti primele state membre UE care au primit primele transe din fondul european de relansare de 800 de miliarde de euro (950,8 miliarde de dolari), menit sa le ajute sa-si revina din pandemie si sa isi faca economiile mai ecologice si mai digitalizate, transmite…

- Primele țari care au primit fonduri din Programul european pentru relansare și reconstrucție dupa pandemia de COVID-19 sunt Portugalia, Luxemburg si Belgia, scrie Reuters. Prefinantarile au fost acordate...

- Ministrii europeni ai Finantelor au aprobat luni planurile de redresare ale altor 4 state membre, Croatia, Cipru, Lituania si Slovenia deschizand calea pentru eliberarea fondurilor UE destinate proiectelor prevazute in mecanismul de relansare economica post-Covid al blocului comunitar, anunța Reuters…

- Planurile de redresare ale Croatiei, Ciprului, Lituaniei si Sloveniei au fost aprobate luni de catre miniștrii de Finanțe din UE, ceea ce deschide calea pentru eliberarea de pre-finantari de la UE pentru proiectele prevazute in mecansimul destinat stimularii investitiilor, transmite Reuters, citat de…

- Marti, 13 iulie, planurile nationale de relansare post-Covid ale 12 tari membre ale UE au fost aprobate de Consiliul Uniunii Europene, deschizand astfel calea primelor varsaminte de fonduri europene. La reuniunea de la Bruxelles a ministrilor europeni de Finante, informeaza Reuters, au fost examinate…

- Eurodeputații PSD cer Guvernului Cițu „sa se reconecteze urgent la agenda cetațeanului sau sa demisioneze de indata”, in contextul in care Romania a lipsit de la ECOFIN, for care va aproba inclusiv PNRR-ul țarii noastre, „premierul fiind ocupat sa cumpere voturi pentru Congresul PNL”, scrie Mediafax.…

- Ministrii europeni ai Finantelor urmeaza sa aprobe marti planurile de redresare pentru 12 state membre, inclusiv Italia, Spania si Franta, ceea ce va deschide calea pentru prima transa de granturi si imprumuturi din programul UE destinat stimularii investitiilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Salariul minim brut ar putea crește cu 400 de lei, adica ar ajunge la 2.700 de lei. Asta daca Parlamentul European va aproba o directiva privind salariile minime adecvate in UE. Insa Guvernul nu ar fi de acord cu majorarea in formula propusa de reprezentanții europeni, spun surse politice. Executivul…