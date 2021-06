Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea universitatilor din Romania doresc ca noul an universitar sa se deschida cu prezenta fizica la cursuri a studentilor si profesorilor, potrivit concluziilor reuniunii Consiliului National al Rectorilor, desfasurata la Cluj-Napoca la finele saptamanii trecute.

- Wizz Air, companie aviatica privata din Ungaria care opereaza zboruri si in Romania, a contestat la Tribunalul Uniunii Europene ajutoarele pe care Tarom si Blue Air le-au primit de la statul roman pe timpul pandemiei.

- Prima generație de tineri instalatori, absolvenți ai programului de invațamant profesional in sistem dual organizat de ENGIE Romania, a finalizat ciclul de studii, primind calificarea de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze. 54 de absolvenți au acceptat oferta companiei și s-au alaturat…

- Trans Sped este un jucator cheie in construirea ecosistemului de incredere digitala in domeniul sanatații și al biotehnologiei” - Thibault de Valroger, Sr Director Business Development, DocuSign Compania romaneasca Trans Sped, unul dintre puținii furnizori de soluții de transformare digitala…

- „Am discutat astazi cu reprezentantii American Chamber of Commerce in Romania (AmCham) despre initiativele legislative aflate pe agenda parlamentara care au impact asupra mediului de afaceri. Ne dorim adoptarea lor intr-o forma care sa permita desfasurarea activitatilor economice in conditii de concurenta…

- Catalin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de moda din Romania, dar și unul dintre cei mai apreciați barbați din țara noastra. Designerul a fost de multe ori indragostit, dar niciodata nu a spus marele DA, nu a ajuns in fața altarului. De-a lungul anilor, Catalin Botezatu a trait multe…

- Laura Cosoi a facut acuzații grave la adresa sistemului medical din Romania, dupa ce tatal ei, Marius Cosoi, a murit de COVID-19. Printre altele, soția lui Cosmin Curticapean a marturisit ca parintele ei și-ar fi prevestit moartea chiar de la inceputul pandemiei in țara noastra, mai exact in luna martie…

- Din cercetarile efectuate de Poliție, o societate comerciala din București, care trebuia sa asigure funcționarea corecta a echipamentelor de protecție la incendiu din mai multe instituții din țara, facea controalele fictiv. Acest lucru a pus in pericol „viața, sanatatea și integritatea persoanelor”,…