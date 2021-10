Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Ungaria a anunțat ca va prelua din Romania 50 de pacienți bolnavi de Covid care necesita spitalizare la terapie intensiva, dupa ce țara noastra a solicitat ajutor prin Mecanismul european de Protecție Civila. In cursul zilei de joi, primii zece pacienți ar fi trebuit sa fie transferați spre…

- Ungaria s-a oferit sa primeasca pacienți din Romania aflați in stare grava, in spitale din Szeged și Debrecen. De la Arad, s-a pus problema transferului a 11 bolnavi, insa partea ungara a anunțat ca exista doar cinci locuri disponibile. Medicii aradeni au efectuat astazi triajul celor 11 pacienți, pentru…

- 12 pacienți COVID-19 in stare critica vor fi transferați astazi in spitale din Ungaria. Este vorba despre 5 pacienți intubati care vor fi transferați in centrul universitar din Debrecen și 7 pacienți (2 intubați și 5 cu necesar de oxigen) care vor fi transferați in centrul universitar din Szeged. Toți…

- Romania a transferat joi primii zece pacienți COVID in Ungaria, in cadrul ințelegerii cu autoritațile de la Budapesta, care s-au aratat dispuse sa preia o parte din bolnavii in stare grava, care nu mai au loc in spitalele romanești.

- Primii pacienti infectati cu SARS-CoV-2, aflati in stare critica, sunt transferati joi in Ungaria. Potrivit Ministerului Sanatatii, este vorba despre 10 pacienti, 8 dintre acestia au fost internati in UPU din unitati sanitare din Bucuresti si 2 din Timisoara, aflati in stare stabila, care sunt transportabili…

- Statul maghiar ajuta Romania si preia 50 de pacienti cu coronavirus, care au nevoie de terapie intensiva, a declarat ministrul ungar de externe si al comertului exterior, Peter Szijjarto, miercuri, la Budapesta. Potrivit agenției maghiare de presa MTI, șeful diplomatiei ungare a subliniat ca „in ceea…

- Romania inregistreaza, vineri, un nou record in privința deceselor provocate de noul coronavirus. Au fost raportate 385 de decese, din care 357 s-au produs in ultimele 24 de ore, iar alte 28 sunt decese anterioare, produse in ultimele luni, dar neraportate.

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 1.090.925 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 517 de noi imbolnaviri din 28.568 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 9 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…