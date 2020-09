Comedia ''Schitt's Creek'', ''Succession'' - saga unei familii implicate in lupta pentru controlul unui imperiu media - si distopia ''Watchmen'' au dominat Premiile Emmy, decernate duminica in cadrul unei gale desfasurate sub semnul pandemiei de coronavirus, la care cele mai multe dintre vedete au participat de pe canapele sau din gradinile propriilor locuinte, imbracate in tinute diverse, de la rochii sau hanorace pana la pijamale, informeaza Reuters. ''Buna seara si bun venit la PandEmmys!'', a spus Jimmy Kimmel, gazda ceremoniei,…