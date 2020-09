Stiri pe aceeasi tema

- Catherine O'Hara a fost desemnata cea mai buna actrita distribuita in rolul principal intr-un serial de comedie pentru interpretarea sa din productia ''Schitt's Creek'', la gala premiilor Primetime Emmy 2020, desfasurata duminica seara la Los Angeles, potrivit site-ului oficial…

- Mii de pompieri din California se luptau duminica sa stinga un incendiu care ameninta numeroase locuinte in apropierea orasului San Bernardino, la 100 de km est de Los Angeles, relateaza luni AFP. "Apple Fire" (Incendiul Apple), izbucnit vineri dupa-amiaza, a devastat deja peste 8.300…

- Filmul „Booksmart”, primul lungmetraj regizat de actrita Olivia Wilde, serialele „Pose” si „Schitt’s Creek” si miniseria „Tales of the City” se numara intre castigatorii GLAAD Media Awards, care au fost anuntati joi seara, informeaza Variety, potrivit news.ro.Cea de-a 31-a editie a premiilor…

- Nominalizarile Emmy 2020! Cine va caștiga? Academia de Televiziune din SUA a anunțat nominalizarile ediției din acest an a Premiilor Emmy. Printre serialele favorite, cu cele mai multe nominalizari, se afla „The Mandalorian,” „Insecure” și „Schitt’s Creek”. Iata nominalizarile la cele mai importante…

- Campionul de la categoria grea, Mike Tyson, a anuntat oficial ca va reveni in ring in luna septembrie, intr-un meci impotriva lui Roy Jones Jr.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 94: 10 fatalai disperați se bat cu Gabriela Firea! Tyson, in varsta de 54 de ani, care…

- Casca purtata de Tom Cruise in "Top Gun" din 1986, masinile conduse de Leonardo DiCaprio si Brad Pitt in "Once Upon a Time in Hollywood", dar si camera folosita de Alfred Hitchcock la filmarile pentru "Vertigo" din 1958 se afla intre loturile care vor fi licitate, luna viitoare, la Los Angeles si…