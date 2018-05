Primesti mailuri despre GDPR? Mare atentie pe ce dai click, caci poti ramane fara bani in cont

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai utilizate aplicații mobile, WhatsApp, se lauda, pana nu demult, cu criptarea mesajelor, astfel ca o conversație sa nu poata fi interceptata de nimeni. Acest lucru facea din aplicație una extrem de sigura.

- Dani Mocanu a fost invitat de onoare al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, alaturi de cantareața Lenna. Manelistul trimis in judecata de DIICOT pentru proxenetism a fost prezent la vernisajul expoziției „Arta și Comerț”, organizat cu prilejul implinirii a 150 de ani de la fondarea…

- Franta isi va mari participarea la coalitia antijihadista impotriva Statului Islamic in Siria, a declarat, miercuri, presedintele francez, Emmanuel Macron, in a doua zi a vizitei sale de stat in SUA. Acesta nu a vrut sa ofere precizari in acest sens, informeaza joi publicatia Le Figaro.…

- Era doar o chestiune de timp pana cand pozele de inalta rezolutie facute cu telefonul sa se intoarca impotriva celor care le-au imortalizat. Asta a patit un traficant de droguri care a fost prins gratie unei imagini trimise pe WhatsApp. La fel ca in imaginea de alaturi, un traficant de droguri…

- Ponderea raportarilor lunare de aplicatii care mineaza moneda virtuala in Romania s-a triplat in ultimele sase luni, de la 8% in perioada aprilie-septembrie 2017, la 24% in luna februarie, iar atacurile ransomware au inregistrat o usoara scadere, de doua procente, ceea ce arata ca infractorii cibernetici…

- Ponderea raportarilor lunare de aplicatii care mineaza moneda virtuala in Romania s-a triplat in ultimele sase luni, de la 8% in perioada aprilie-septembrie 2017, la 24% in luna februarie, potrivit unei analize Bitdefender. Pe de altă parte, atacurile ransomware au înregistrat o uşoară…

- Companii precum Facebook sau Google fac miliarde de pe urma "exploatarii" datelor personale ale utilizatorilor. Lasand la o parte faptul ca acest lucru este oarecum implicit pentru un serviciu gratuit, oare datele personale vor deveni cea mai importanta marfa in viitorul apropiat, luand locul petrolului?…

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii. Avioane militare dotate cu armament antisubmarin au survolat…