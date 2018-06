PRIMER avertizează: România rămâne fără medicamente din producţie internă Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) care reunește 16 situri de fabricație din țara, atrage atenția ca datele aparute cu privire la piața farmaceutica din trimestrul 1 din 2018 sunt date brute, scoase din context și trebuie privite cu rezerva, in condițiile in care creșterea medicamentelor care costa sub 25 lei este de doar 5%, iar avansul medicamentelor fabricate in țara este de sub 2%. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania, care reunește 16 situri de fabricație din țara, atenționeaza ca este un declin fara precedent in producția de medicamente, iar in acest context, in trei ani, Romania ramane fara medicamente din producție interna. "Stagnarea evoluției…

Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), cere autoritatilor sa intervina in reglementarea pietei medicamentelor, altfel, in urmatorii 3 ani, Romania risca sa ramana fara productia interna de medicamente, arata un comunicat transmis luni de asociatie.

Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania spun ca prognozele arata ca in trimestrul IV aceasta taxa va crește la 30%, ceea ce va duce la scaderea prețului medicamentelor ieftine sub prețul de producție. Industria Pharma, prieten și dușman al bolnavilor in aceeași masura, pentru…

Ministerul Sanatatii lucreaza la o lista a medicamentelor strategice, care urmeaza sa respecte anumite criterii, potrivit ministrului Sorina Pintea, care a declarat, intr-o emisiune TV, ca documentul este analizat deja de specialisti. De altfel, cea mai grava problema a bolnavului roman este lipsa medicamentelor…

