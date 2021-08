Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul comunei Solovastru se afla in plina desfașurare un proiect care are in vedere modernizarea drumurilor comunale, a carui valoare este de 1 milion de euro. Mai exact, este vorba de 9,2 kilometri de drumuri comunale ce urmeaza a fi modernizate, finalizate la momentul actual in proporție de 65…

- Este vorba de ediția a 7-a a evenimentului „Champions United" , parte a programului „Creatori de viitor" al Asociației 11even, care va avea loc la Cluj-Napoca, in perioada 26-31 august. 50 de liceeni cu performanțe deosebite in educație, arte, publicistica sau sport vor incerca sa genereze idei de proiecte…

- Conferința "Fonduri europene pentru viitor" – sesiune de informare privind oportunitațile de finanțare existente la nivel european Partidul Social Democrat Mures, in parteneriat cu europarlamentarul Victor Negrescu si PES activists Romania au organizat astazi, la sala Grand din Targu Mures, Conferinta…

- Consiliul Județean Brașov a dat marți, ordinul de incepere a lucrarilor pentru cele șapte obiecte de pe Aeroportul Internațional Brașov . Astfel, in perioada urmatoare se vor realiza cladirea energetica, remiza PSI, posturile de control acces, gospodaria de apa, parcarea auto și drumul de acces terminal…

- Ministrul Educației a declarat la Știrile TVR ca notarea se va face pe fiecare subiect in parte. Sorin Cimpeanu spune ca prin acest mod de corectare va fi eliminat subiectivismul. ”Nu vom mai avea o nota generala la matematica, o nota generala la Limba și literatura romana și vom ști pe fiecare subiect,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vrea ca lucrarile de la examenele naționale sa fie corectate electronic. Noul sistem se va aplica incepand de anul viitor, la Evaluarea Naționala și, ca proiect pilot, la Bacalaurat, a spus Cimpeanu. El a explicat la Digi24 cum se va face corectarea computerizata.…

- Lucrarile de reabilitare a lacului de agrement aflat in zona Garii din municipiul Sfantu Gheorghe ar putea incepe in aceasta vara, a anuntat joi, primarul Antal Arpad. Lacul artificial din Sfantu Gheorghe a fost amenajat in urma cu peste patru decenii, pe un teren de aproximativ trei hectare aflat in…

- Anuntul a fost facut pe o retea de socializare de catre presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea. Seful administratiei judetene a semnat astazi contractul cu firma care se va ocupa de modernizarea drumului, pe o lungime de peste 760 de metri. Lucrarile de reparatii vor respecta cerintele…