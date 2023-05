Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a VI-a ar putea sa nu mai susțina Evaluarea Naționala, avand in vedere ca se desfașoara greva generala in școli, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” pentru Edupedu.ro.„Cata vreme este greva generala, nu putem discuta de…

- Elevii de clasa a VI-a nu vor susține Evaluarea Naționala avand in vedere ca profesorii sunt in greva generala. Sindicaliștii din Educație transmit un mesaj ferm Guvernului și accentueaza ca nu sunt asistați social și ca vor un salariu decent.

- Elevii de clasa a VI-a ar putea sa nu mai susțina Evaluarea Naționala, avand in vedere ca se desfașoara greva generala in școli. Cel putin asa sustine Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. La greva generala participa peste 150.000 de profesori și peste 70.000…

- Evaluarea Naționala 2023 pentru elevii claselor a VI-a NU se va susține din cauza grevei. Anunțul sindicatelor Evaluarea Naționala 2023 pentru elevii claselor a VI-a NU se va susține din cauza grevei. Anunțul sindicatelor Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nisteor,…

- Evaluarea Naționala pentru elevii claselor a VI-a NU se va susține din cauza grevei. Anunțul sindicatelor Desfașurarea examenelor de Evaluare Naționala pentru elevii de clasa a VI-a este sub semnul intrebarii și cel mai probabil nu va mai fi susținuta, in contextul grevei naționale din invațamant. Informația…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. Profesoara, de japoneza, in varsta de 26 de ani, ar fi fost ințepata cu un cuțit, de un elev de 16 ani. Elevii martori la incident au povestit…

- O femeie de 47 de ani, din judetul Giurgiu, a fost retinuta dupa ce a intrat intr-o scoala din localitatea Fratesti, in timpul cursurilor, si a lovit doua eleve. Femeia este mama altui elev, iar incidentul s-a produs pe fondul unor neintelegeri mai vechi. Inspectoratul de Politie Judetean Giurgiu a…

- Elevii clasei a VIII-a vor susține simularile la Evaluarea Naționala 2023 incepand de luni, 20 martie, in timp ce simularea la Bacalaureat va avea loc din 27 martie. Ministerul Educației a publicat un ghid cu informații despre simularile examenelor naționale. Simulare Evaluare Naționala 2023 Simularile…