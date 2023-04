Primele victime ale hepatitei acute necunoscute: Japonia anunță primul deces, în timp ce copiii din mai multe țări sunt afectați O echipa de experți ai Societații nipone de hepatologie pediatrica investigheaza cauza și simptomele care au dus la decesul copilului, afectat de hepatita acuta de origine necunoscuta. Pana la data de 17 martie, 162 de cazuri de hepatita de acest tip au fost confirmate in Japonia, trei pacienți fiind supuși transplantului hepatic, precizeaza Ministerul Sanatații nipon. Majoritatea pacienților, cu varste intre 16 luni și noua ani și doua luni, au dezvoltat simptome digestive, cum ar fi dureri de stomac, diaree și varsaturi, la care s-a adaugat și febra mare, potrivit NHK. In ultimul an, peste 1.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

