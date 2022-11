Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele victime ale sezonului de iarna: O femeie a decedat din cauza frigului și un barbat a ajuns la spital cu hipotermie Au aparut primele victime ale sezonului de iarna: O femeie a decedat din cauza frigului și un barbat a ajuns la spital cu hipotermie O femeie din comuna Mogoșești, din…

- Este vorba de o femeie din Mogoșești – județul Iași, care a fost gasita in zapada și a decedat la spital, in timp ce un barbat din Paușești, tot din Iași, este internat in spital cu șoc hipotermic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Temperaturile scazute fac primele victime in țara noastra. O femeie din a murit, iar un barbat este internat in spital, la Iași, dupa ce au fost gasiți in șoc hipotermic, in ultimele 24 de ore. Femeia in varsta de 72 de ani a fost adusa de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța la Unitatea…

- Un barbat in varsta de 67 de ani din localitatea ieseana Butea a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut intr-o tepusa de gard. Acesta se afla si sub influenta bauturilor alcoolice. A fost necesara interventia echipajului SMURD, Terapie Intensiva Mobila, care l-a transportat la Unitatea de Primire…

- In urma accidentului care a avut loc vineri dimineata in zona Pacuret, trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale si transport la spital. Un utilaj care a iesit din curtea unei firme fara sa se asigure a lovit violent un taxi care circula regulamentar. Victime au fost soferul taxiului si cei…

- Un barbat a murit si o femeie a fost ranita in urma unui accident rutier produs, joi seara, pe raza localitatii Gura Humorului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, cele doua victime se aflau intr-un autoturism care a iesit in afara partii…

- In data de 23 septembrie, in jurul orei 12:10, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti Sectia 6 Politie a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un barbat si o femeie, s ar fi precipitat de la etajul 7 al unui bloc, situat in Sectorul 2.Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei,…

- O femeie de 55 de ani, din Pitesti, a decedat marti dimineata, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuinte din cartierul Razboieni. ''In dimineata zilei de 23 august, politistii pitesteni au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie s-ar fi precipitat de la un etaj superior al unui…