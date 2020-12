Stiri pe aceeasi tema

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns in Romania, vineri, prin Vama Nadlac 2, aproape de ora 14:00. Insa, pana la destinație, in București, vaccinul va face 18 ore, el urmand sa ajunga sambata in jurul orei 08:00. El va fi intampinat de prim-ministrul Florin Citu. Premierul…

- "Daca autorizarea de punere pe piata va fi eliberata pe 23 decembrie, intre Craciun si Anul Nou vor fi livrate primele doze de vaccin in Romania si vom putea incepe activitatea de vaccinare destinata in primul rand personalului medical din spitalele din linia intai. In momentul de fata, au fost identificate…

- Primele vaccinuri impotriva COVID-19 ar putea fi administrate in Romania chiar anul acesta, intre Craciun și anul nou, a spus la Digi24 Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.