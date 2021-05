Primele vacanțe după pandemie: agențiile de turism își prezintă ofertele Praga, Viena, Paris sau Istanbul sunt destinatiile la oferta pentru un city break. Un city break in Viena costa 195 de euro, iar biletul de avion este inclus. Pretul pentru un city break la Paris porneste de la 330 de euro, informeaza Mediafax. Agentiile de turism s-au pregatit deja cu oferte pentru vara anului 2021. Destinatiile la oferta sunt Praga, Viena, Paris sau Istanbul. Inainte de plecarea in fiecare oras din strainatate trebuie citite regulile impotriva COVID-19. Armand Vasiloiu, un roman ce-si doreste sa calatoreasca in vara aceasta, vrea sa aleaga Viena: „Ma… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

