Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui raport secret „scurs” din Pentagon, in zilele de 3,4 și 5 martie, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat operațiuni militare complexe, nu doar umanitare, in sprijinul Ucrainei. Astfel, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat urmatoarele operațiuni militare: Recunoaștere aeriana in adancime…

- SUA si tarile europene sunt hotarate sa nu permita Ucrainei sa intre in discutii de pace, spre deosebire de Rusia si China, a acuzat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in conditiile in care liderul chinez Xi Jinping i-a prezentat lui Vladimir Putin la Moscova planul sau de pace pentru…

- Leonid Volkov, un consilier important al politicianului rus de opozitie incarcerat Aleksei Navalnii, a anuntat joi ca se retrage dupa ce a cerut Uniunii Europene sa ridice sanctiunile impotriva lui Mihail Fridman, unul dintre cei mai bogati oameni din Rusia, relateaza Reuters. Decizia lui Leonid Volkov,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a convocat Consiliului Securitatii Rusiei intr-o reuniune extraordinara joi, in urma informatiilor primite de la Serviciul Federal de Securitate (FSB, ex-KGB) despre lupte duse cu unitati ucrainene pe teritoriul rusesc, relateaza DPA. O calatorie a sa in Caucazul rus…

- Președintele Rusiei Vladimir Putin convoaca, joi, o reuniune de urgența dupa ce „Ucraina ar fi luat ostatici in Rusia”, conform presei internaționale. Vladimir Putin este așteptat sa organizeze, joi, o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei in legatura cu un presupus grup de sabotori din Ucraina…

- Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei, a catalogat drept „inacceptabila” propunere ucraineana care prevede ca familiile minoritatilor etnice sa primeasca aproximativ 1.000 de euro daca copiii acestora sunt inscrisi la scoli in limba ucraineana si nu la scoli cu predare in limba lor materna,…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat luni ca discutiile cu Suedia si Finlanda cu privire la ratificarea candidaturilor lor la aderarea la NATO vor fi reluate la 9 martie, dupa ce au fost suspendate in ianuarie ca urmare a unui protest la Stockholm in timpul caruia a fost ars un exemplar…

- Imaginile cu educatoarea Olena Kurilo, o femeie blonda care ieșea insangerata dintr-un apartament facut țandari, vesteau lumii ca civilii vor fi victime țintite de agresiunea armatei ruse, in razboiul care abia incepea. Vorbind la un an distanța, Olena ne avertizeaza, anticipand inca o data viitorul,…