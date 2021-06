Stiri pe aceeasi tema

- Thriller-ul "A Quiet Place Part II", regizat de John Krasinski si produs de Paramount Pictures, este primul film din pandemie care depaseste suma de 100 de milioane de dolari din vanzarea de bilete in SUA, scrie Variety, conform news.ro De-a lungul weekend-ului, "A Quiet Place 2" a generat…

- Filmul horror "A Quiet Place Part II", distribuit de Paramount Pictures, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 48,3 milioane de dolari, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, informeaza Xinhua. Acest film, o continuare a peliculei din 2018 "A Quiet Place",…

- Filmul horror american "Spiral", cel de-al noualea lungmetraj din franciza "Saw", a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, insa a obtinut incasari dezamagitoare, relateaza Xinhua. Potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, acest film distribuit de Lionsgate a vandut bilete in…

- Filmul "Godzilla vs. Kong", produs de Warner Bros, s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv cu incasari de 7,7 milioane de dolari obtinute de vineri pana duminica din 3.001 cinematografe, potrivit datelor comunicate de compania Comscore, informeaza…

- ''Godzilla vs. Kong'' a urcat in fruntea clasamentului incasarilor la casele de bilete ale cinematografelor din Statele Unite, cu 13,4 milioane de dolari in al doilea weekend de la lansare, relateaza Reuters care citeaza site-ul Variety. Cele mai recente venituri obtinute de aceasta…

- Lungmetrajul „Godzilla vs. Kong”, regizat de Adam Wingard, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american si este acum filmul cu cele mai mari incasari din timpul pandemiei, relateaza News.ro. Dupa ce a inregistrat debutul record al pandemiei, cu incasari de aproximativ 50 de milioane…

- Thrillerul „Nobody”, cu Bob Odenkirk in rol principal, a debutat in fruntea box office-ului nord-american de weekend, cu incasari de peste 6 milioane de dolari, informeaza News.ro. Odenkirk („Breaking Bad”, „Better Call Saul”) este martor la un incident si intervine sa ajute o femeie care…

- Lungmetrajul de animatie „Raya and the Last Dragon”, productie Disney, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, potrivit News.ro. Filmul o are in centru pe Raya, o luptatoare hotarata sa gaseasca ultimul dragon de pe taramul Kumandra, un Pamant reimaginat, populat…