Primele trei blocuri din ansamblul rezidențial H Pipera Lake au fost vândute integral. Ești pregătit să te muți? Achiziția unei locuințe ramane unul dintre momentele cele mai importante din viața fiecarui om, iar pentru mulți dintre noi doar gandul ca am gasit apartamentul la care visam de ceva vreme este, fara indoiala, una dintre micile bucurii ale vieții. Dar bucuria crește atunci cand știi ca viitoarea ta casa se afla intr-o zona liniștita, intr-un ansamblu rezidențial recent construit, unde absolut toate elementele și finisajele, de la fundație și pana la cele mai mici detalii, sunt noi, unde locul de joaca pentru copii sau pista pentru biciclete sunt chiar langa bloc, unde aerul este mai curat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pipera, unul dintre cei mai apreciați poli de dezvoltare ai Bucureștiului ultimilor 15 ani, ramane, și in 2022, in atenția investitorilor, dezvoltatorilor imobiliari, marilor companii internaționale și mai ales in vizorul celor interesați de achiziția unei locuințe intr-o zona liniștita și selecta.

- Colterm anunța cu marți, 4 ianuarie 2022 vor fi anumite probleme in ceea ce privește alimentarea cu apa calda și caldura. „In vederea unei intervenții la rețeaua primara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde și a incalzirii la PT Plevna, in ziua de marți, 04 ianuarie 2022, intre orele…

- Astazi, te invitam sa ne insotesti la doar 10 minute de centrul orasului, in spate la Popas Pacurari, sa descoperi cel mai modern complex rezidental, care poate deveni „acasa” pentru tine si familia ta in 2022. Atrium Garden este o oaza de siguranta, liniste si confort. Ansamblul are noua blocuri…

- Una dintre fiicele lui Gigi Becali va construi mai multe blocuri cu un total de 500 de apartamente in Pipera, in apropiere de ansamblul rezidential pe care il pregateste Mitica Dragomir si fiul lui, scrie profit.ro.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a inceput montarea decoratiunilor de Craciun. Vor fi folosite decoratiunile din anii trecuti, care vor fi amplasate doar in zona centrala a Bucurestiului.

- In timpul regimului comunist, in București, a fost dat un ordin de catre Nicolae Ceaușescu de a se muta pe roți trei blocuri din București. Cum au fost mutate 3 blocuri din București pe roți Uimitor este ca imobilele trebuiau mutate cu tot cu locatari in ele. Abia se terminasera lucrarile de sistematizare…

- Cum e posibil sa invoci urgența situației, marți, și sa anunți masuri, luni, dupa o saptamana?, s-a intrebat miercuri, retoric, medicul de la Parhon Constantin Cucu, dupa anunțurile facute de Klaus Iohannis. CIOCANICA DE LA COTROCENI E totuși „fantastic” președintele asta al nostru. Incep sa cred…

- Articolul Incepe vaccinarea antigripala. Au ajuns primele 5.000 de doze se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Campania de vaccinare antigripala va debuta, la Buzau, in aceasta saptamana. Primele 5.000 de doze cu serul antigripal au ajuns la Direcția de Sanatate Publica și vor fi distribuite medicilor…